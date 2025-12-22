Реклама

12:31, 22 декабря 2025Бывший СССР

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер песни «Дождись»

Пашинян выложил видео из Санкт-Петербурга под кавер песни «Дождись» от Uma2rman
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео из Санкт-Петербурга под кавер-версию песни «Дождись» в исполнении группы Uma2rman. Кадры доступны в его Telegram-канале.

«Доброе утро, хорошего дня и любви всем вам», — написал премьер.

На кадрах, снятых из окна премьера, виден Исаакиевский собор, после чего Пашинян показал сердце на камеру с улыбающимся собой в центре.

Ранее Пашинян выложил видео из столицы ФРГ — Берлина — под песню Modern Talking — You're My Heart, You're My Soul и признался в любви.

