Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер песни «Дождись»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео из Санкт-Петербурга под кавер-версию песни «Дождись» в исполнении группы Uma2rman. Кадры доступны в его Telegram-канале.
«Доброе утро, хорошего дня и любви всем вам», — написал премьер.
На кадрах, снятых из окна премьера, виден Исаакиевский собор, после чего Пашинян показал сердце на камеру с улыбающимся собой в центре.
Ранее Пашинян выложил видео из столицы ФРГ — Берлина — под песню Modern Talking — You're My Heart, You're My Soul и признался в любви.