18:02, 22 декабря 2025Путешествия

Пассажирский самолет подпрыгнул на взлетной полосе во время посадки и попал на видео

Simple Flying: Самолет Aer Lingus повредил шасси во время посадки в Дублине
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажирский самолет авиакомпании Aer Lingus повредил шасси во время приземления в аэропорту Ирландии и попал на видео. Об этом сообщило издание Simple Flying.

Инцидент произошел в воздушной гавани Дублина. Лайнер с пассажирами на борту совершил посадку при сильном ветре и получил серьезные технические повреждения.

На опубликованных в сети кадрах воздушное судно подпрыгнуло во время соприкосновения с взлетной полосой. Борт отстранили от полетов, на его восстановление уйдет 12 месяцев.

Ранее самолет с десятками пассажиров на борту ударился хвостом о взлетную полосу при посадке. Сообщается, что пассажиры и члены экипажа ощутили сильную тряску в салоне.

