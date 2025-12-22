Пассажирский самолет подпрыгнул на взлетной полосе во время посадки и попал на видео

Simple Flying: Самолет Aer Lingus повредил шасси во время посадки в Дублине

Пассажирский самолет авиакомпании Aer Lingus повредил шасси во время приземления в аэропорту Ирландии и попал на видео. Об этом сообщило издание Simple Flying.

Инцидент произошел в воздушной гавани Дублина. Лайнер с пассажирами на борту совершил посадку при сильном ветре и получил серьезные технические повреждения.

На опубликованных в сети кадрах воздушное судно подпрыгнуло во время соприкосновения с взлетной полосой. Борт отстранили от полетов, на его восстановление уйдет 12 месяцев.

Ранее самолет с десятками пассажиров на борту ударился хвостом о взлетную полосу при посадке. Сообщается, что пассажиры и члены экипажа ощутили сильную тряску в салоне.