Перечислены четыре повседневные привычки для снижения риска инсульта

Врач Иепсен: Правильное питание помогает поддерживать уровень глюкозы в норме

Неврологи Бруно Диогенеш Иепсен и Виктор Уго Эспиндола заявили, что для снижения риска инсульта необходимо обзавестись четырьмя повседневными привычками. Их они перечислили в разговоре с изданием Metropoles.

Так, Иепсен призвал ежедневно контролировать заболевания, которые негативно влияют на кровоток. По его словам, если врач прописал, к примеру, лекарства от гипертонии или сахарного диабета, их ежедневный прием предотвращает закупорку артерий и замедляет их износ.

Также врач посоветовал придерживаться принципов правильного питания. Он убежден, что диета, богатая фруктами, овощами, бобовыми и клетчаткой, а также сокращение потребления соли и ультрапереработанных продуктов помогает поддерживать уровень глюкозы и холестерина в норме.

Эспиндола тем временем порекомендовал регулярно заниматься физической активностью. «Спорт помогает предотвратить такие заболевания, как гипертония, диабет и ожирение, а также улучшает качество сна», — рассказал он. Кроме того, стоит снизить уровень стресса, так как он повышает артериальное давление, нарушает гормональный баланс и затрудняет поддержание здорового образа жизни в целом, подчеркнул доктор.

