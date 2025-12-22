Песков прокомментировал информацию о планах Москвы восстановить сферы влияния СССР

Песков: Россия не планирует восстановить сферы влияния СССР

Сообщения о том, что Россия якобы планирует восстановить сферы влияния СССР, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что не знает, насколько достоверны опубликованные сообщения.

«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности», — пояснил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте якобы раскрыл планы президента России Владимира Путина в отношении Украины. По словам генсека альянса, российский лидер стремится реализовать «историческую идею о возвращении влияния Москвы на Украину». Более того, Рютте допустил, что эта идея о влиянии РФ распространится на всю территорию бывшего СССР.