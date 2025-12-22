Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 22 декабря 2025Россия

Песков прокомментировал информацию о планах Москвы восстановить сферы влияния СССР

Песков: Россия не планирует восстановить сферы влияния СССР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Сообщения о том, что Россия якобы планирует восстановить сферы влияния СССР, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что не знает, насколько достоверны опубликованные сообщения.

«Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности», — пояснил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте якобы раскрыл планы президента России Владимира Путина в отношении Украины. По словам генсека альянса, российский лидер стремится реализовать «историческую идею о возвращении влияния Москвы на Украину». Более того, Рютте допустил, что эта идея о влиянии РФ распространится на всю территорию бывшего СССР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Российский губернатор предложил перенести кабинет одного из министров в приграничье

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok