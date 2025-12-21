Реклама

Песков рассказал о реакции Путина на один подарок

Песков рассказал, что Путин был польщен подарком от бизнесмена из Люберец
Фото: Global Look Press

Президенту России Владимиру Путину понравился подарок с выпечкой, который ему подарил люберецкий предприниматель Денис Максимов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент был очень польщен, выразил признательность за это», — поделился чиновник, отметив, что в благодарность за это президент России послал бизнесмену ответную корзинку.

Пескова также спросили, поделился ли Путин с кем-то угощением. Ответить на этот вопрос пресс-секретарь не смог, добавив, что ему попробовать выпечку тоже не удалось.

Ранее Максимов рассказал, какие пирожки были отправлены Владимиру Путину. В корзину вошла выпечка, приготовленная по настоящей русской рецептуре: с капустой, с луком и яйцом, со свежими ягодами и не только.

