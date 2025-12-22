Реклама

20:39, 22 декабря 2025Бывший СССР

Песков прокомментировал отсутствие Алиева на встрече глав государств СНГ

Песков: Азербайджан продолжает принимать участие во всех форматах СНГ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отношения между Россией и Азербайджаном продолжают развиваться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.

«Азербайджан продолжает принимать участие во всех форматах СНГ. Разумеется, и наши двусторонние отношения продолжают развиваться», — заявил он.

Такой комментарий Песков дал ввиду отсутствия азербайджанского лидера Ильхама Алиева на встрече глав государств СНГ. Неформальные переговоры прошли в Санкт-Петербурге 22 декабря.

Ранее информационное агентство «Азертадж» объяснило отсутствие Алиева на саммите СНГ. Отмечается, что президент не смог присутствовать на встрече из-за плотного графика.

