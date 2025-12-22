Последствия вступления Индонезии в ЕАЭС для кошельков россиян оценили

Эксперт Собин: Вступление Индонезии в ЕАЭС ведет к снижению цен на кофе и какао

Вступление Индонезии в ЕАЭС приведет к снижению цен на ряд товаров, которые импортируются из этой азиатской страны. Так последствия недавних событий для кошельков россиян оценил для «Ленты.ру» основатель инвестиционного фонда Central Asia Capital Антон Собин.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия подписали соглашение 21 декабря в Санкт-Петербурге. До этого соглашение о свободной торговле обсуждалось во время визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В частности, лидеры затронули проблему снижения поставок российской пшеницы.

По словам эксперта, развитие агроэкспорта в результате соглашения особенно важно — это приведет к удешевлению ряда импортных товаров, среди которых кофе, какао-бобы, пальмовое масло, каучук и текстиль.

«Для российских компаний присоединение Индонезии откроет упрощенный доступ на рынок с населением около 300 миллионов человек. Снизятся тарифные и нетарифные барьеры, требования к сертификации и упрощенные таможенные процедуры создадут условия для более свободной торговли и расширения экспорта», — добавил Собин.

Наибольший импульс от соглашения получат экспортно ориентированные отрасли, в основном поставщики в таких сферах, как нефть, газ, уголь, металлургия, химическая продукция и машиностроение. Расширение прямого доступа к рынку Индонезии может снизить российскую зависимость от внешних рынков, что в перспективе повлияет на стоимость кредитов и устойчивость рубля. Если цепочки поставок и часть промышленных производств перейдут в Индонезию, снизятся логистические издержки. Стабилизация поставок и снижение издержек могут начать отражаться на бытовых расходах россиян уже через год-два, заключил основатель Central Asia Capital.