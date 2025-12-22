Реклама

Появилась новая информация о зарезавшем возлюбленную на улице российского города мужчине

В Иркутской области полиция задержала зарезавшего возлюбленную на улице Свирска
Варвара Митина (редактор)

Фото: Pixabay

В Иркутской области полиция задержала 24-летнего подозреваемого в расправе над возлюбленной на одной из улиц Свирска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по региону.

В ведомстве уточнили, что все это время мужчина прятался в заброшенном здании. Во время допроса он заявил правоохранителям, что не знал, что его ищут. Фигурант также сказал, что «хотел принести очень искренние извинения» за «такой поступок».

Известно, что у 24-летней убитой осталось двое детей.

Преступление произошло 18 декабря. 24-летний житель Читы напал с ножом на возлюбленную, нанес ей множественные удары, а потом скрылся.

