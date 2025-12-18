Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 18 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин зарезал возлюбленную на одной из улиц города и скрылся

В Иркутской области 24-летний мужчина зарезал возлюбленную и скрылся, его ищут
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Свирске Иркутской области 24-летний житель Читы напал с ножом на возлюбленную, нанес ей множественные удары, а потом скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

24-летнюю пострадавшую спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, его ищут.

Конфликт между сожителями произошел на улице Хасан Боева.

Ранее полиция объявила награду в один миллион рублей за помощь в раскрытии расправы, совершенной 16 лет назад в Костромской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Обнаружен неожиданный способ защиты от развития диабета

    Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

    Россиянку оправдали по делу о заказе дочери-подростка

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    В России собрались ввести обязательную маркировку вейпов

    Суд решил судьбу устроившего резню в подмосковной школе подростка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok