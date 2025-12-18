Россиянин зарезал возлюбленную на одной из улиц города и скрылся

В Иркутской области 24-летний мужчина зарезал возлюбленную и скрылся, его ищут

В Свирске Иркутской области 24-летний житель Читы напал с ножом на возлюбленную, нанес ей множественные удары, а потом скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

24-летнюю пострадавшую спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, его ищут.

Конфликт между сожителями произошел на улице Хасан Боева.

