Появилось продолжение истории с назвавшей шавками беременных россиянок гинекологом

Mash: В Адлере назвавшая шавками беременных пациенток гинеколог уволилась

В Адлере назвавшая шавками беременных россиянок гинеколог Валерия Мезенцева уволилась. Продолжение скандальной истории появилось в Telegram-канале Kub Mash.

Краевой Минздрав провел проверку после оскорбительных слов врача в адрес пациенток, сочтя поведение Мезенцевой нарушением этики. Однако к моменту, когда проверочные мероприятия завершились, гинеколог уже уволилась из государственной клиники по собственному желанию.

В беседе с каналом Мезенцева призналась, что приняла решение уйти из медучреждения после травли в сети. Сейчас она готовит иски в суд.

В ноябре 2025 года жительницы Адлера пожаловались на гинеколога, которая хамит им и отказывает в приеме. В ответ на жалобы врач записала видео, в котором назвала пациенток шавками и женщинами низкого социального уровня. Позднее Мезенцева удалила ролик из соцсетей, а также заявила, что сожалеет о своих словах, которые были сказаны из-за усталости.