Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 22 декабря 2025Россия

Появилось продолжение истории с назвавшей шавками беременных россиянок гинекологом

Mash: В Адлере назвавшая шавками беременных пациенток гинеколог уволилась
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mehmet Cetin / Shutterstock / Fotodom

В Адлере назвавшая шавками беременных россиянок гинеколог Валерия Мезенцева уволилась. Продолжение скандальной истории появилось в Telegram-канале Kub Mash.

Краевой Минздрав провел проверку после оскорбительных слов врача в адрес пациенток, сочтя поведение Мезенцевой нарушением этики. Однако к моменту, когда проверочные мероприятия завершились, гинеколог уже уволилась из государственной клиники по собственному желанию.

В беседе с каналом Мезенцева призналась, что приняла решение уйти из медучреждения после травли в сети. Сейчас она готовит иски в суд.

В ноябре 2025 года жительницы Адлера пожаловались на гинеколога, которая хамит им и отказывает в приеме. В ответ на жалобы врач записала видео, в котором назвала пациенток шавками и женщинами низкого социального уровня. Позднее Мезенцева удалила ролик из соцсетей, а также заявила, что сожалеет о своих словах, которые были сказаны из-за усталости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    В Сейме назвали бессодержательным визит Зеленского в Польшу

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Спасенный многодетным отцом боец СВО рассказал о подвиге сослуживца

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok