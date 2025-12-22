Реклама

17:42, 22 декабря 2025КультураЭксклюзив

Продюсер высказался о заработке Долиной на новогодних корпоративах

Продюсер Пригожин: Никто не имеет права обсуждать гонорар Долиной
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Ситуация, связанная с квартирой певицы Ларисы Долиной, не имеет отношения к искусству и творчеству, и гонорар артиста за выступление никто не имеет права обсуждать, считает продюсер Иосиф Пригожин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина может выступить на частном мероприятии 1 января за пять миллионов рублей. При этом организаторам необходимо предоставить свои данные, а также подписать договор о неразглашении.

Пригожин указал, что Долина боролась за свое имущество в силу своих способностей, возможностей и талантов. Он подчеркнул, что певица является в этой ситуации жертвой мошенников и произошедшее не должно влиять на ее творчество и выступления.

«Вот что случилось такого, за что ее нужно ненавидеть? Она что, подлюга какая-то? Да, может, не нравится вам характер, может, вам не нравится человек, но она не сделала ничего подлого. Она боролась за свое имущество, она в профессии, она всю жизнь отпахала. А судьи-то кто?» — сказал продюсер.

Он подчеркнул, что конфликт уже исчерпан и пострадавшая получила свое имущество, а отношение к Долиной теперь формируется из-за ее учительского характера. По его словам, именно это вызывает негатив к личности певицы, который выливается в форму протеста. Также он отметил, что никто не имеет права обсуждать заработок артиста.

«Это частное мероприятие, оно может и 10 миллионов стоить. Никто не имеет права обсуждать цифру артиста, 5 миллионов или 10. Это желание одного заплатить другому. Один объявляет цену, другой за нее платит. Много это или мало, это никого не волнует. Люди достойные», — заключил Пригожин.

Ранее сообщалось, что Долина на выступлениях после судов за квартиру столкнулась с неодобрением публики. Теперь ее выход на сцену сопровождается не громкими аплодисментами, а свистом и неодобрительным гулом или же вовсе молчанием.

