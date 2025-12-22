Sony выпустит автомобиль с PlayStation

Engadget: Sony добавила в электромобиль Afeela EV консоль PlayStation 5

Связанная с корпорацией Sony компания анонсировала электромобиль с функциями встроенной игровой консоли. Об этом сообщает издание Engadget.

Выпуск электрокара Afeela EV анонсировала компания Sony Honda Mobility. Это совместное предприятие двух японский корпораций — Sony и Honda. Специалисты Sony, в том числе, добавили в автомобиль поддержку приставки PS5, в которую могут играть во время движения машины пассажиры на заднем ряду кресел.

Журналисты медиа объяснили, что консоли PlayStation в привычном понимании в салоне Afeela EV нет, но бортовой компьютер поддерживает функцию удаленного доступа PS Remote Play. Доступ к играм Sony можно получить с мультимедийного дисплея. Девайс также работает с фирменными геймпадами DualSense.

В компании объяснили, что для гейминга нужен доступ к интернету со скоростью от 5 мегабит в секунду, рекомендованная минимальная скорость — 15 мегабит в секунду. Поставки автомобиля Afeela 1 запланированы на 2026 год.

В начале декабря Sony начала продажи обновленной версии игровой консоли PlayStation 5. Новая версия приставки получила жидкометаллический TIM-наполнитель, который решает проблему перегрева PS5.