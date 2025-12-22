Путин присвоил звание гвардейская 6-й Ленинградской армии ВВС и ПВО

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание соединению Вооруженных сил России. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание «гвардейская» получила 6-я Ленинградская Краснознаменная, ордена Жукова армия военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО).

Глава государства отметил массовый героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом, следует из текста документа. Указ вступает в силу 22 декабря.

Ранее Владимир Путин присвоил гвардейское звание 255-му мотострелковому полку, несущему службу в зоне проведения специальной военной операции.