19:39, 22 декабря 2025Россия

Путин присвоил почетное звание соединению Вооруженных сил России

Путин присвоил звание гвардейская 6-й Ленинградской армии ВВС и ПВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание соединению Вооруженных сил России. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание «гвардейская» получила 6-я Ленинградская Краснознаменная, ордена Жукова армия военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО).

Глава государства отметил массовый героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом, следует из текста документа. Указ вступает в силу 22 декабря.

Ранее Владимир Путин присвоил гвардейское звание 255-му мотострелковому полку, несущему службу в зоне проведения специальной военной операции.

