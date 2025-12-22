Реклама

Бывший СССР
17:19, 22 декабря 2025Бывший СССР

Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана в связи с гибелью мальчика в школе

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана. Его слова передает ТАСС.

«Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», — заявил российский лидер.

Путин пообещал Рахмону, что все виновные в произошедшем понесут заслуженное наказание.

Нападение на школу в подмосковном Одинцово произошло 16 декабря. Жертвой агрессивного подростка, ворвавшегося в учебное заведение, стал 10-летний мальчик из Таджикистана.

