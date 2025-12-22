Раскрыта основная версия подрыва генерал-лейтенанта Российской армии

СК: Основная версия убийства генерала Сарварова связана со спецслужбами Украины

Основная версия подрыва 56-летнего начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанила Сарварова связана со спецслужбами Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, по одной из версий, которую рассматривают следователи, преступление организовано украинскими спецслужбами.

По версии следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сдетонировала бомба. Сарварова экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.