Раскрыта реакция прокуратуры на подрыв генерала Российской армии на юге Москвы

В Москве прокуратура контролирует расследование подрыва 56-летнего начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанила Сарварова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.
По поручению прокурора города Максима Жука работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.
Ранее появилось видео с места убийства начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.
Основная версия подрыва Сарварова связана со спецслужбами Украины.