Раскрыта судьба застрявшей в Египте из-за долга перед больницей россиянки

TourDom: Застрявшая в больнице Шарм-эш-Шейха россиянка вернулась домой

Застрявшей во время отдыха в Египте путешественнице из России вернули паспорт. Судьбу россиянки раскрыл туристический портал TourDom.

Родственницы женщины, которой экстренно потребовалась операция на кишечнике в Шарм-эш-Шейхе, сообщили, что страховщик договорился с госпиталем об уплате долга за медуслуги и покроет все расходы. При этом сотрудники российской дипмиссии продлили пострадавшей визу. Загранпаспорт туристке вернули 20 декабря, на следующий день она прилетела домой.

Ранее стало известно, что паспорт женщины забрали в египетской больнице. Страховщик сперва оплатил лишь тысячу долларов (79 тысяч рублей). Остальную сумму — 7250 долларов (575 тысяч рублей) — гражданка РФ должна была выплачивать сама.