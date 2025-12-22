Раскрыто отношение россиян к предновогодним скидкам

«Ъ FM»: Предновогодние скидки и фальшивые акции раздражают большинство россиян

Предновогодние скидки и фальшивые акции розничных продавцов раздражают большинство россиян. О негативном отношении граждан к подобного рода предложениям сообщает радиостанция «Ъ FM» со ссылкой на результаты исследования аналитиков коммуникационного агентства FAVES Communications.

К таким выводам эксперты пришли по итогам проведенного опроса граждан. Выяснилось, что ложные подарки и мнимая выгода, которые обычно предлагают продавцы перед праздниками, вызывают отторжение у большинства россиян.

Речь идет в том числе о проведении бесплатных консультаций, которые и так включены в стандартную услугу. Раздражение граждан также вызывают предложения товаров по якобы сниженным ценам. Последнее является распространенной практикой. В ряде случаев перед объявлением скидочной акции ретейлеры резко повышают стоимость продукции, а затем на столько же процентов понижают ее, выдавая это за реальную скидку. Такого рода кейсы бьют по репутации продавцов, констатировал владелец «Агентства Сокур и партнеры — PR + Digital» Дмитрий Сокур.

Ранее основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров предупредил граждан о риске активизации мошенников в преддверии новогодних праздников. По словам эксперта, злоумышленники на фоне потребительского ажиотажа пользуются невнимательностью россиян и заманивают их при помощи «эксклюзивных скидок». Таким образом, пояснил аналитик, пользователей заставляют совершать необдуманные покупки.