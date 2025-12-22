Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:55, 22 декабря 2025Экономика

В России создадут точки для распродаж изъятых автомобилей

«Известия»: Лизинговые компании вскоре начнут распродажу изъятых автомобилей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Около десяти хабов по продаже подержанных машин с большими скидками намерены открыть в России лизинговые компании. Об этом со ссылкой на представителей организаций, объяснивших, что держать технику из-за высоких ставок аренды становится невыгодно, а у дилеров слишком высокая комиссия, пишут «Известия».

Они объяснили, что надеются на существенный рост продаж с помощью собственных торговых площадок. Покупателям предложат грузовые и легковые автомобили, которые ранее работали в коммерческих парках, такси, сервисах доставки, в организациях и на предприятиях.

Избыток такой техники связан с ее массовыми возвратами бизнесом, столкнувшимся с ростом платежей и падением прибыли. По состоянию на конец года, подсчитали в «Газпромбанк Автолизинге», общий сток изъятых машин на российском рынке превышает 50 тысяч единиц.

В 2025 году чаще всего в категории «легковые автомобили» возвращались марки Lada, Geely, Exeed, Changan и Haval, а среди грузовиков — Shacman, FAW, SITRAK, КамАЗ и Foton. На грузовики приходится 44 процента стока, на прицепы — 21 процент, на спецтехнику — 14 процентов, а остальное занимают легковушки и коммерческие фургоны.

Собеседник издания на рынке объяснил, что простой автомобилей приводит к прямым убыткам лизинговых компаний даже без учета стоимости хранения. Дело в том, что техника была профинансирована банком, и даже если она не используется, то есть не приносит доход, то проценты по кредиту платить все равно приходится.

По данным источника, средняя скидка на автомобили от лизингодателя составляет 17-22 процента, хотя нередко цена уходит еще ниже, потому что покупателей меньше, чем предложения. В том числе можно найти скидку в размере 30-40 процентов на почти новую технику.

Ранее сообщалось, что по итогам первых трех кварталов годы объем рынка новых коммерческих автомобилей (LCV и грузовых) сократился в два раза в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в результате покушения погиб генерал-лейтенант Российской армии. Под его автомобилем сработало взрывное устройство

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Доктор Мясников высказался о российских пациентах словами «бухают на убой»

    В России прокомментировали подрыв генерал-майора в Москве

    Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде «серебряного контейнера»

    Известная модель обнажила грудь во время похода в ресторан с женой Безоса

    Раскрыт приговор заработавшему 269 миллионов рублей на земле бывшему российскому депутату

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-майора ВС РФ Сарварова

    Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok