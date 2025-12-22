В России создадут точки для распродаж изъятых автомобилей

«Известия»: Лизинговые компании вскоре начнут распродажу изъятых автомобилей

Около десяти хабов по продаже подержанных машин с большими скидками намерены открыть в России лизинговые компании. Об этом со ссылкой на представителей организаций, объяснивших, что держать технику из-за высоких ставок аренды становится невыгодно, а у дилеров слишком высокая комиссия, пишут «Известия».

Они объяснили, что надеются на существенный рост продаж с помощью собственных торговых площадок. Покупателям предложат грузовые и легковые автомобили, которые ранее работали в коммерческих парках, такси, сервисах доставки, в организациях и на предприятиях.

Избыток такой техники связан с ее массовыми возвратами бизнесом, столкнувшимся с ростом платежей и падением прибыли. По состоянию на конец года, подсчитали в «Газпромбанк Автолизинге», общий сток изъятых машин на российском рынке превышает 50 тысяч единиц.

В 2025 году чаще всего в категории «легковые автомобили» возвращались марки Lada, Geely, Exeed, Changan и Haval, а среди грузовиков — Shacman, FAW, SITRAK, КамАЗ и Foton. На грузовики приходится 44 процента стока, на прицепы — 21 процент, на спецтехнику — 14 процентов, а остальное занимают легковушки и коммерческие фургоны.

Собеседник издания на рынке объяснил, что простой автомобилей приводит к прямым убыткам лизинговых компаний даже без учета стоимости хранения. Дело в том, что техника была профинансирована банком, и даже если она не используется, то есть не приносит доход, то проценты по кредиту платить все равно приходится.

По данным источника, средняя скидка на автомобили от лизингодателя составляет 17-22 процента, хотя нередко цена уходит еще ниже, потому что покупателей меньше, чем предложения. В том числе можно найти скидку в размере 30-40 процентов на почти новую технику.

Ранее сообщалось, что по итогам первых трех кварталов годы объем рынка новых коммерческих автомобилей (LCV и грузовых) сократился в два раза в сравнении с тем же периодом 2024 года.