Экономика
13:33, 4 декабря 2025Экономика

Продажи одного вида машин в России обрушились

«Автостат»: Продажи новых тягачей в России упали на 46 процентов в ноябре
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы продаж новых крупнотоннажных грузовиков (тягачей) в России сократились на 46 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об обрушении реализации этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период на внутреннем рынке продали в общей сложности почти четыре тысячи новых тягачей. Достигнутый результат оказался на 21 процент ниже, чем в октябре, уточнили аналитики.

Лидером среди представленных на российском авторынке брендов в этом сегменте стал отечественный «КамАЗ». На его долю пришлась треть всей реализации тягачей в стране за последний осенний месяц. Грузовики этого производителя разошлись тиражом 1314 единиц. В топ-3 также вошли два китайских концерна — Sitrak (717 штук) и FAW (461 экземпляр). Четвертую строчку рейтинга занял еще один бренд из КНР — Shacman (302), а пятерку лидеров замкнул белорусский MAZ (266), резюмировали эксперты.

Резкое падение продаж грузовиков в России наблюдается не первый месяц. Весь 2025 год крупнейшие бренды испытывали серьезные проблемы с реализацией своих тягачей. С января по октябрь, по данным «КамАЗа», продажи этого вида машин на внутреннем рынке сократились вдвое. Эксперты связывали подобную динамику с рядом факторов, включая снижение спроса на логистические перевозки, заметное удорожание лизинга и жесткую денежно-кредитную политику Центробанка.

Кризисная ситуация на отечественном логистическом рынке, прогнозируют в отраслевой ассоциации «АвтоГрузЭкс», продлится как минимум до конца этого года. Проблемы в отрасли наблюдались с конца 2024-го, и пережить снижение тарифов и высокие ставки по кредитам смогли не все. В 2026-м, согласно ожиданиям аналитиков, рынок грузоперевозок начнет постепенно оживать, а его размер увеличится на 3 процента.

