11:26, 22 декабря 2025Силовые структуры

Рецидивист изрезал россиянку ножом и несколько дней истязал ее

В Хабаровском крае пройдет суд над рецидивистом за издевательства над знакомой
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Хабаровском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя, который изрезал знакомую ножом и несколько дней издевался над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 («Истязание») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 22 сентября фигурант и его сожительница пригласили знакомую на дачу, где они стали вместе выпивать. В результате между гостьей и хозяином дома возник беспочвенный конфликт. Возмущенный оскорблениями мужчина взял нож и нанес им порезы по ногам и рукам потерпевшей.

Далее компания продолжила выпивать до вечера 25 сентября, пока пострадавшая не ушла домой. В течение этого времени обвиняемый периодически унижал женщину, издевался над ней, выкручивая ей пальцы рук и избивая деревянной битой, а также отрезал ей прядь волос.

Ранее в Омске суд приговорил 51-летнюю местную жительницу к трем годам лишения свободы за истязание своей семилетней дочери.

