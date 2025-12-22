Реклама

14:44, 22 декабря 2025

России спрогнозировали резкий рост поставок ключевого топлива в Китай

Reuters: Экспорт трубопроводного газа из РФ в Китай вырастет на 25 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Китай вырастут на четверть в сравнении с прошлогодним показателем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз источника, знакомого с ситуацией.

На фоне почти полного разрыва связей с европейским энергетическим рынком китайское направление стало для российских поставщиков одним из ключевых, отметил собеседник агентства. Перспективы наращивания экспорта в КНР выглядят многообещающими, так как азиатская страна является крупнейшим в мире потребителем энергоресурсов, в том числе природного газа.

Наращивание отгрузок российского газа в Китай фиксируется на фоне затянувшихся переговоров энергохолдинга «Газпром» с энергогигантом CNPC по поводу реализации проекта трубопровода «Сила Сибири — 2». Британская газета Financial Times связывала проблемы с заключением масштабной сделки с требованием китайской стороны приравнять стоимость поставок к внутрироссийским ценам. Кроме того, отмечалось, что КНР не нужны столь большие объемы газового импорта из России с учетом наличия альтернативных поставщиков в Средней Азии.

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на внушительный размер китайского энергорынка, тот не сможет заменить РФ европейский. По итогам 2024 года экспорт российского газа в КНР «Газпром» оценил примерно в 31 миллиард кубометров. Для сравнения: за досанкционный 2021-й отечественные поставщики отгрузили в Евросоюз порядка 155 миллиардов кубометров газа (с учетом экспорта сжиженного природного). Даже после ввода в эксплуатацию дальневосточного маршрута и выхода на полную мощность «Силы Сибири» максимум, на что сможет рассчитывать Россия, — около 48 миллиардов кубометров экспорта, что втрое меньше досанкционного объема поставок на европейский рынок.

