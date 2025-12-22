Россиянам рассказали об увеличении пенсии с 1 января

Аналитик Киселева напомнила об индексации пенсий на 7,6 % с 1 января

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева в беседе с агентством «Прайм» напомнила россиянам об индексации пенсий с 1 января 2026 года.

Она отметила, что страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров увеличится примерно на две тысячи рублей. Общий размер выплат составит до 27,7 тысячи рублей.

«У работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тысячи рублей, а пенсия вырастет до 23,8 тысяч рублей», — рассказала эксперт.

Киселева добавила, что с 1 апреля на 6,8 процента будут проиндексированы социальные пенсии для тех, кто не получает страховые из-за малого стажа или недостатка пенсионных баллов. В среднем выплаты достигнут 16,6 тысячи рублей.

