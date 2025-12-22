Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:54, 22 декабря 2025Россия

Россиянам рассказали об увеличении пенсии с 1 января

Аналитик Киселева напомнила об индексации пенсий на 7,6 % с 1 января
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева в беседе с агентством «Прайм» напомнила россиянам об индексации пенсий с 1 января 2026 года.

Она отметила, что страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров увеличится примерно на две тысячи рублей. Общий размер выплат составит до 27,7 тысячи рублей.

«У работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тысячи рублей, а пенсия вырастет до 23,8 тысяч рублей», — рассказала эксперт.

Киселева добавила, что с 1 апреля на 6,8 процента будут проиндексированы социальные пенсии для тех, кто не получает страховые из-за малого стажа или недостатка пенсионных баллов. В среднем выплаты достигнут 16,6 тысячи рублей.

Ранее россиянам перечислили несколько условий, которые должны быть выполнены для выхода на пенсию в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В США сравнили военные возможности НАТО и России

    19-летний юноша тайно снял на видео секс со своей девушкой и попал под суд

    Мужчине назвали опасную причину необъяснимого искривления пениса

    Россиянам рассказали об увеличении пенсии с 1 января

    Еврокомиссию сравнили с «Титаником»

    Россия впервые закупила китайский сыр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok