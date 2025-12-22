В российском регионе предотвращен взрыв в многоквартирном доме

В Нижегородской области арестовали мужчину, пытавшегося взорвать жилой дом

В Нижегородской области арестовали мужчину, пытавшегося взорвать жилой дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, 14 декабря мужчина, ранее конфликтовавший с соседями, с целью совершения взрыва открыл газ в квартире и установил камеру наблюдения, после чего скрылся. Соседи почувствовали запах газа и вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие на место спасатели предотвратили возгорание.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий следователи СК и сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России установили причастного к преступлению. Им оказался 43-летний местный житель. Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В процессе осмотра места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. Также допрашиваются свидетели и назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства преступления и ведется сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что грабитель жестоко запытал в квартире трех россиянок.