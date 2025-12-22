Реклама

Силовые структуры
17:18, 22 декабря 2025

Россиянин перевел деньги и получил уголовное дело по двум статьям

В Белгородской области россиянин пойдет под суд за госизмену
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Белгородской области россиянин предстанет перед судом по делу о государственной измене и финансирование терроризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за перевода свыше 600 тысяч рублей на нужды Вооруженных сил Украины и националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Уголовное дело по существу будет рассмотрено 2-м Западным окружным военным судом.

Ранее сообщалось, что в Москве 2-й западный окружной военный суд приговорил украинскую чемпионку по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам колонии общего режима за подготовку покушения на высокопоставленного российского офицера.

