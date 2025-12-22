Мигрант предстанет перед судом за расправу над дочерью и истязание падчерицы и жены

В Московской области предстанет перед судом 29-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья за истязание падчерицы и жены и расправу над младенцем. Об этом сообщает Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, 19 ноября 2024 года мигрант в присутствии супруги и восьмилетней падчерицы нанес множество ударов по голове пятимесячной дочери из-за ее плача. Полученные травмы оказались для ребенка несовместимыми с жизнью. После задержания выяснилось, что подозреваемый регулярно применял также физическое насилие в отношение своей жены и ее ребенка.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

