12:02, 22 декабря 2025Силовые структуры

Мигрант предстанет перед судом за расправу над дочерью и истязание падчерицы и жены

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области предстанет перед судом 29-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья за истязание падчерицы и жены и расправу над младенцем. Об этом сообщает Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, 19 ноября 2024 года мигрант в присутствии супруги и восьмилетней падчерицы нанес множество ударов по голове пятимесячной дочери из-за ее плача. Полученные травмы оказались для ребенка несовместимыми с жизнью. После задержания выяснилось, что подозреваемый регулярно применял также физическое насилие в отношение своей жены и ее ребенка.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Хабаровском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя, который изрезал знакомую ножом и несколько дней издевался над ней.

