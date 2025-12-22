Реклама

Силовые структуры
19:54, 22 декабря 2025

Россиянка с покупательницей попали под следствие за сделку с ребенком

В Карачаево-Черкесии две женщины попали под следствие за продажу младенца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Карачаево-Черкесии две женщины попали под следствие за продажу младенца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 («Совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

По данным следствия, в декабре этого года беременная женщина не хотела заниматься воспитанием ребенка и договорилась с местной жительницей о продаже ей младенца за 500 тысяч рублей. Покупательница оплатила роженице палату и принятие родов на сумму 39 тысяч рублей с обещанием передать оставшуюся сумму позже. 15 декабря после родов женщина забрала себе ребенка. Сотрудники полиции пресекли эти действия.

Женщины задержаны. В отношении биологической матери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По второй фигурантке решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что пробравшаяся в полицейский участок россиянка подожгла служебный автомобиль.

