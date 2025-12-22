Пробравшаяся в полицейский участок россиянка подожгла служебный автомобиль

В Челябинской области арестовали девушку, поджегшую полицейскую машину

В Челябинской области арестовали девушку, поджегшую полицейскую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, 19 декабря 20-летняя жительница Троицка для дестабилизации работы органов власти решила совершить поджог. Она приобрела легковоспламеняющуюся жидкость и средства для ее воспламенения, после чего прибыла к главному входу в здание отдела полиции и проникла на территорию. Затем облила жидкостью припаркованный на плацу служебный автомобиль и подожгла его.

Сотрудники полиции пресекли ее противоправную деятельность и задержали. По ходатайству следователя и прокурора суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

