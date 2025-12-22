Реклама

Россиянку осудили за унижение погибших на СВО военных

Жительница Кировской области получила условный срок за унижение бойцов СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Суд Кировской области приговорил местную жительницу к шести месяцам условно за унижение погибших на СВО военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка работала уборщицей производственных помещений. Свое отношение к бойцам она выразила в соцсетях. На основании совокупности лингвистически и псхологических признаков ее комментарии были признаны противоправными.

Дело было рассмотрено в особом порядке, без судебного разбирательства. Женщину признали виновной по 4 статьи 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, с использованием сети Интернет»).

Ранее в Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника спецоперации. Правоохранитель инсценировал обнаружение у военного наркотиков, а после с сообщниками, угрожая насилием, потребовал от потерпевшего 500 тысяч рублей.

