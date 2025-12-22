Самая молодая ТЭЦ Красноярска получила новый энергоблок

СГК: На Красноярской ТЭЦ-3 ввели в эксплуатацию энергоблок №2

На Красноярской ТЭЦ-3 ввели в эксплуатацию энергоблок № 2. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Предполагается, что новый энергоблок обеспечит дополнительную электрическую мощность 185 мегаватт. Это означает серьезный рост резерва региональной энергосистемы, повышение надежности энергоснабжения.

Отмечается, что общий потенциал данной ТЭЦ теперь вырос до 393 мегаватт. Тепловая мощность нового блока достигает 270 гигакалорий в час. Таким образом мощность всей Красноярской ТЭЦ-3 увеличился в полтора раза — до 852 гигакалорий в час.

Как отметили в СГК, реализация проекта по сооружению энергоблока № 2 началась в 2022 году. Строительство, в котором задействовали полторы тысячи человек, заняло четыре года, а инвестиции превысили 30 миллиардов рублей.

В начале октябре министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что дефициты электроэнергии в различных регионах России в совокупности достигли 25 гигаватт. Он уверен, что без перехода к «проактивной модели развития энергетики» экономике грозит стагнация, потому что у нее не останется необходимых мощностей.