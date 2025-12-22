«Самый сексуальный учитель математики» снялся обнаженным в душе

Бывший учитель математики Пьетро Боселли снялся в откровенном виде в душе

Бывший учитель математики, доктор наук и манекенщик Пьетро Боселли снялся в откровенном виде. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,3 миллиона подписчиков.

Итальянец, победивший в международном конкурсе на звание «самого сексуального учителя в мире», предстал на размещенных кадрах во время принятия душа. Он показал фигуру с разных ракурсов, позируя полностью обнаженным.

«Горячий душ — краеугольный камень цивилизации», — указал в подписи мужчина.

