Бывший СССР
05:51, 22 декабря 2025Бывший СССР

СБУ обвинили в намеренном предоставлении Зеленскому ложной информации

Прозоров: СБУ может намеренно предоставлять Зеленскому ложную информацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с ТАСС обвинил бывших коллег в намеренном предоставлении президенту Владимиру Зеленскому ложной информации.

Он пояснил, что разведывательные донесения подаются текстом без уточнений адресата, грифа секретности, подписи, на документе нет следов того, кто его готовил, поэтому бумагу можно просто уничтожить.

По словам Прозорова, председатель СБУ может распоряжаться поступившей информацией по-разному. Если он верен Зеленскому, то предоставляет ему эти данные.

«Если нет, то он, может быть, уже начал свою собственную игру и распоряжается информацией по своему усмотрению», — сказал экс-сотрудник ведомства.

Ранее Прозоров заявил, что Служба безопасности Украины прослушивает как украинских, так и иностранных политиков, докладывая о результатах вышестоящему руководству.

