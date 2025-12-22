Реклама

07:00, 22 декабря 2025

Секс-символ MMA устроила фотосессию в прозрачном нижнем белье

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант устроила откровенную фотосессию в спальне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @paigevanzant

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант устроила откровенную фотосессию в спальне. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Секс-символ MMA лежала на полу, закинув ноги на кровать. Она позировала перед камерой в нижнем белье розового цвета, которое состояло из топа с приспущенными рукавами и стрингов с высокими завязками на талии. Комплект оказался выполнен из прозрачной ткани и украшен цветочными объемными аппликациями.

Поклонники оценили эффектную съемку спортсменки в комментариях под публикацией. «Соблазняющая женщина», «Сексуально, очень сексуально», «Потрясающие снимки», «Безупречная красота», «Самая красивая женщина на планете», — восхищались они.

Ранее сообщалось, что Пейдж Ванзант показала фигуру в едва заметном бикини.

