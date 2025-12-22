Реклама

Швеция отпустила задержанный российский контейнеровоз

SVT: Швеция отпустила задержанный российский контейнеровоз Adler
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / via Reuters

Швеция отпустила задержанный ранее российский контейнеровоз Adler после завершения проверки. Об этом сообщает SVT.

Уточняется, что шведская прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении Adler. Пресс-секретарь таможенной службы Швеции Мартин Хеглунд заявил, что кораблю разрешили покинуть территориальные воды Швеции.

Он отметил, что пока не ясно, когда судно отправится в путь, поскольку, если у него не будет запчастей для ремонта, это может занять некоторое время.

Ранее судно Adler, стоявшее на якоре у города Хеганес, было задержано в ночь на воскресенье, 21 декабря, для досмотра шведской таможней и береговой охраной. Швеция остановила судно из-за его нахождения под санкциями.

