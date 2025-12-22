Скорая помощь столкнулась с «Газелью» в Москве

Пять человек пострадали при столкновении машины скорой с «Газелью» в Москве

Пять человек пострадали при столкновении машины скорой помощи с «Газелью» на востоке Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) возникло на пересечении улиц Перовской и Лазо.

По данным источника, среди пострадавших женщина-фельдшер и двое мужчин. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, 17 декабря, стало известно, что в Крестецком округе Новгородской области в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи. Пострадали фельдшер скорой помощи и роженица. Их осмотрели медработники и направили в Великий Новгород.

В начале декабря в Нефтекамске перевернулась перевозившая пациента машина скорой помощи.