Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:07, 21 декабря 2025Силовые структуры

Следствие снова попросило заочно арестовать продюсера «Ласкового мая»

Следствие снова попросило суд заочно арестовать продюсера «Ласкового мая» Разина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

В Таганский суд Москвы вновь обратилось следствие с ходатайством о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Как напоминает РИА Новости, его обвиняют в крупном мошенничестве.

По данным источника агентства, судебное заседание по этому вопросу должно состояться 26 декабря. При этом ранее следствие уже обращалось в суд с аналогичным ходатайством, однако затем оно было отозвано. С чем это было связано, не уточнялось.

Московские следователи заочно предъявили обвинение Разину в крупном мошенничестве с деньгами поэта Сергея Кузнецова, общая сумма составила около 500 миллионов рублей. Сразу после возбуждения уголовного дела продюсер покинул Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сообщении Дмитриева из Майами

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Путин призвал брать пример с лидеров стран Центральной Азии

    Орбан выступил с заявлением о продолжении конфликта на Украине

    Песков рассказал о реакции Путина на один подарок

    Долина впервые вышла на сцену после объявления решения суда по квартире

    Зеленский анонсировал кадровые перестановки на Украине

    На Западе предрекли бьющий бумерангом по Европе ответ Путина по российским активам

    Следствие снова попросило заочно арестовать продюсера «Ласкового мая»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok