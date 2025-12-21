Следствие снова попросило заочно арестовать продюсера «Ласкового мая»

Следствие снова попросило суд заочно арестовать продюсера «Ласкового мая» Разина

В Таганский суд Москвы вновь обратилось следствие с ходатайством о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Как напоминает РИА Новости, его обвиняют в крупном мошенничестве.

По данным источника агентства, судебное заседание по этому вопросу должно состояться 26 декабря. При этом ранее следствие уже обращалось в суд с аналогичным ходатайством, однако затем оно было отозвано. С чем это было связано, не уточнялось.

Московские следователи заочно предъявили обвинение Разину в крупном мошенничестве с деньгами поэта Сергея Кузнецова, общая сумма составила около 500 миллионов рублей. Сразу после возбуждения уголовного дела продюсер покинул Россию.