Бывший СССР
17:06, 22 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о массовом уничтожении бойцов ВСУ

ВС России массово ликвидируют бойцов ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Работайте, братья!»

Вооруженные силы (ВС) России массово ликвидируют бойцов украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Работайте, братья».

«Ударный дрон ВС РФ обнаружил большую группу боевиков ВСУ при проведении ротации и сразу же по ней отработал», — сказано в публикации.

На опубликованных каналом кадрах можно заметить группу украинских бойцов. Съемка ведется с дрона.

Ранее на видео попало уничтожение элитного расчета беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным разведки, российским бойцам удалось нейтрализовать группу операторов специального отряда ВСУ «птахи с Марса».

