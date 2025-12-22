Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:52, 22 декабря 2025Россия

Стало известно о желании чеченцев-вагнеровцев дать бой «Ахмату» во время мятежа Пригожина

Губарев: При мятеже Пригожина чеченцы из «Вагнера» были готовы дать бой «Ахмату»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

При мятеже Евгения Пригожина чеченцы из «Вагнера» готовы были дать бой «Ахмату». Об этом обстоятельстве событий лета 2023 года рассказал в Telegram бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев.

По его словам, когда стало известно о выдвижении «Ахмата» на перехват колонны «Вагнера», бойцам ЧВК была дана команда принять бой. При этом в так называемом марше справедливости участвовали и этнические чеченцы, указал бывший народный губернатор Донбасса.

На предложение не участвовать в считавшемся тогда почти неизбежном столкновении с «Ахматом» чеченцы-вагнеровцы ответили отказом, заявил Губарев. Более того, они «подчеркивали, что (...) вступят в бой с "Ахматом" первыми», отметил он.

Ранее Губарев прокомментировал скандал с «ряжеными героями», за одного из которых вступился командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Он заявил, что не смог вспомнить ни одного полного Георгиевского кавалера — все четыре георгиевских креста заметили на груди одного из вероятных «ряженых».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Каллас пригрозила США из-за Гренландии

    Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии. Почему срыв проекта разозлил Вучича?

    В армии Норвегии пожаловались на помощь Украине

    ВСУ атаковали Севастополь

    В Китае сделали один вывод после признания Зеленского о ВСУ

    Зеленский назвал итоги переговоров Украины и США в Майами

    В Германии выступили с резким заявлением о российской угрозе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok