Стало известно о желании чеченцев-вагнеровцев дать бой «Ахмату» во время мятежа Пригожина

При мятеже Евгения Пригожина чеченцы из «Вагнера» готовы были дать бой «Ахмату». Об этом обстоятельстве событий лета 2023 года рассказал в Telegram бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев.
По его словам, когда стало известно о выдвижении «Ахмата» на перехват колонны «Вагнера», бойцам ЧВК была дана команда принять бой. При этом в так называемом марше справедливости участвовали и этнические чеченцы, указал бывший народный губернатор Донбасса.
На предложение не участвовать в считавшемся тогда почти неизбежном столкновении с «Ахматом» чеченцы-вагнеровцы ответили отказом, заявил Губарев. Более того, они «подчеркивали, что (...) вступят в бой с "Ахматом" первыми», отметил он.
Ранее Губарев прокомментировал скандал с «ряжеными героями», за одного из которых вступился командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Он заявил, что не смог вспомнить ни одного полного Георгиевского кавалера — все четыре георгиевских креста заметили на груди одного из вероятных «ряженых».