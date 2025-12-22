Стало известно о желании чеченцев-вагнеровцев дать бой «Ахмату» во время мятежа Пригожина

Губарев: При мятеже Пригожина чеченцы из «Вагнера» были готовы дать бой «Ахмату»

При мятеже Евгения Пригожина чеченцы из «Вагнера» готовы были дать бой «Ахмату». Об этом обстоятельстве событий лета 2023 года рассказал в Telegram бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев.

По его словам, когда стало известно о выдвижении «Ахмата» на перехват колонны «Вагнера», бойцам ЧВК была дана команда принять бой. При этом в так называемом марше справедливости участвовали и этнические чеченцы, указал бывший народный губернатор Донбасса.

На предложение не участвовать в считавшемся тогда почти неизбежном столкновении с «Ахматом» чеченцы-вагнеровцы ответили отказом, заявил Губарев. Более того, они «подчеркивали, что (...) вступят в бой с "Ахматом" первыми», отметил он.

Ранее Губарев прокомментировал скандал с «ряжеными героями», за одного из которых вступился командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Он заявил, что не смог вспомнить ни одного полного Георгиевского кавалера — все четыре георгиевских креста заметили на груди одного из вероятных «ряженых».