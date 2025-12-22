Стоимость золота обновила рекорд

Цена золота на спотовом рынке превысила 4380 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота на спотовом рынке в понедельник обновила рекордный максимум, поднявшись выше 4380 долларов за тройскую унцию. Это произошло в ожидании дальнейшего снижения ставки ФРС и усиления напряжения между США и Венесуэлой, передает «Интерфакс».

Спотовая цена драгметалла на торгах 22 декабря достигла 4386 долларов за унцию (+1,1 процента). Выросла также стоимость серебра — до 68,87 доллара за унцию (+2,6 процента), платины (+3,9 процента), палладия (+4,5 процента).

Под «спотовой» имеется в виду текущая рыночная цена золота, доступная для покупки и продажи «здесь и сейчас». В случае с фьючерсными ценами же стоимость фиксируется для будущей поставки.

Участники рынка ждут двухкратного снижения ключевой ставки в следующем году на фоне ослабления рынка труда в Соединенных Штатах, уточняет издание. На ситуацию влияет и ужесточение блокады Венесуэлы в море со стороны американских вооруженных сил.

На прошлой неделе, 18 декабря, стоимость золота с поставкой в феврале 2026 года обновила исторический максимум, достигнув 4409,45 доллара за унцию на бирже Comex. Эксперты объясняли это снижением доллара по отношению к прочим мировым валютам и общей напряженной ситуацией в геополитике. На фоне происходящего участники рынка традиционно обращаются к золоту как защитному активу, комментировали они.