Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:59, 22 декабря 2025Экономика

Стоимость золота обновила рекорд

Цена золота на спотовом рынке превысила 4380 долларов за тройскую унцию
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Стоимость золота на спотовом рынке в понедельник обновила рекордный максимум, поднявшись выше 4380 долларов за тройскую унцию. Это произошло в ожидании дальнейшего снижения ставки ФРС и усиления напряжения между США и Венесуэлой, передает «Интерфакс».

Спотовая цена драгметалла на торгах 22 декабря достигла 4386 долларов за унцию (+1,1 процента). Выросла также стоимость серебра — до 68,87 доллара за унцию (+2,6 процента), платины (+3,9 процента), палладия (+4,5 процента).

Под «спотовой» имеется в виду текущая рыночная цена золота, доступная для покупки и продажи «здесь и сейчас». В случае с фьючерсными ценами же стоимость фиксируется для будущей поставки.

Участники рынка ждут двухкратного снижения ключевой ставки в следующем году на фоне ослабления рынка труда в Соединенных Штатах, уточняет издание. На ситуацию влияет и ужесточение блокады Венесуэлы в море со стороны американских вооруженных сил.

На прошлой неделе, 18 декабря, стоимость золота с поставкой в феврале 2026 года обновила исторический максимум, достигнув 4409,45 доллара за унцию на бирже Comex. Эксперты объясняли это снижением доллара по отношению к прочим мировым валютам и общей напряженной ситуацией в геополитике. На фоне происходящего участники рынка традиционно обращаются к золоту как защитному активу, комментировали они.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok