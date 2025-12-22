Судимый за грабеж на Украине отправился на фронт после восьми дней подготовки

Судимый за грабеж на Украине отправился на фронт после восьми дней подготовки

Александр Саенко, ранее судимый за грабеж на Украине и отбывавший наказание, рассказал РИА Новости, что после согласия заключить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) его почти без подготовки отправили на передовую.

«Тринадцатого ноября меня вывезли из колонии и привезли в учебный центр. Там был несколько дней и подписал контракт… По факту получилось, привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, всего через 12 дней после заключения контракта он оказался на фронте.

Ранее сообщалось, что батальон ВСУ «Шквал» захотел принять в свои ряды судимых за убийство. Как утверждали представители «Шквала», эти заключенные могут обладать навыками, которые «необходимы на фронте».