Бывший СССР
07:28, 22 декабря 2025

Судимый за грабеж на Украине отправился на фронт после восьми дней подготовки

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Александр Саенко, ранее судимый за грабеж на Украине и отбывавший наказание, рассказал РИА Новости, что после согласия заключить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) его почти без подготовки отправили на передовую.

«Тринадцатого ноября меня вывезли из колонии и привезли в учебный центр. Там был несколько дней и подписал контракт… По факту получилось, привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, всего через 12 дней после заключения контракта он оказался на фронте.

Ранее сообщалось, что батальон ВСУ «Шквал» захотел принять в свои ряды судимых за убийство. Как утверждали представители «Шквала», эти заключенные могут обладать навыками, которые «необходимы на фронте».

