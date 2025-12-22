Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:58, 22 декабря 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон пожаловался на ненависть к белому населению США

Такер Карлсон: Ненависть к белым стала общепринятой в США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон рассказал о ненависти к белому населению США — по его словам, она стала общепринятой в стране. Об этом он заявил в интервью с бывшим конгрессменом Мэттом Гетцем.

«В США институционализированная ненависть направлена против белых. Это все еще продолжается», — пожаловался он.

Журналист отметил, что белое американское население сталкивается с препятствиями при устройстве на работу, поступлении в колледжи и университеты, а также при получении федеральных грантов.

Ранее Карлсон заявил об упадке Запада и расцвете России. «Место, где я живу сейчас, очень похоже на Россию 90-х. Я действительно считаю, что страны и цивилизации проходят через циклы, и мы, безусловно, находимся в фазе спада», — сказал журналист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Во Львове закончились места на военном кладбище

    Такер Карлсон пожаловался на ненависть к белому населению США

    Умер певец Крис Ри. Он был одним из самых популярных артистов 1980-х. Его песни обожали в России

    Нетаньяху выступил с угрозой в адрес Ирана

    Откровенный наряд «Самой красивой спортсменки мира» на игре в гольф вызвал ажиотаж в сети

    Спикер Рады назвал четыре условия для выборов на Украине

    Раскрыта роль «кротов» в покушении на генерала Сарварова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok