Трамп вместе с министром войны сделает заявление на необъявленную тему

Трамп вместе с Хегсетом сделает заявление на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп вместе с министром войны Питом Хегсетом и главой ВМС Джоном Феланом сделает заявление на необъявленную тему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание политика.

Глава Белого дома выступит в 16:30 по местному времени (00:30 вторника по московскому). О чем именно будет говорить американский лидер, неизвестно.

Трамп останется в Палм-Бич в штате Флорида, а не в Белом доме. За час до заявления для него будет проведен закрытый брифинг по разведке.

Ранее Трамп объявил об ударе возмездия в Сирии. Как подчеркнул президент, авиаудар был нанесен «успешно и точно», отметив, что каждый объект был поражен «безупречно».

