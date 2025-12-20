Реклама

08:54, 20 декабря 2025Мир

Трамп объявил об ударе возмездия в Сирии

Трамп объявил об успешном ударе по ИГИЛ в Сирии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Соединенные штаты Америки (США) по приказу президента Дональда Трампа нанесли массированный удар по террористам в Сирийской Арабской Республике, которые оказались причастны к гибели американских военных. Об этом лидер страны заявил на выступлении перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, запись опубликована на YouTube.

«Я приказал нанести массированный удар по террористам, которые убили трех наших великих патриотов на прошлой неделе», — сказал глава Белого дома.

Как подчеркнул Трамп, авиаудар был нанесен «успешно и точно», отметив, что каждый объект был поражен «безупречно».

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США начали операцию Hawkeye Strike по позициям «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в ответ на атаку на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры.

До этого американские военные подняли в небо два истребителя F-16 после атаки на военных в Сирии. Представитель Пентагона Шон Парнелл раскрыл подробности случившегося. По его словам, засаду устроил одиночный боевик ИГИЛ.

