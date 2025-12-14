Реклама

03:45, 14 декабря 2025Мир

США подняли в небо истребители после атаки на военных в Сирии

WSJ: США подняли в небо два истребителя после атаки на военных в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Соединенные Штаты подняли в небо два истребителя после атаки на американских военных в Сирии. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«США отправили два истребителя F-16 [в небо] над Пальмирой», — уточняет газета.

Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик погибли в сирийском городе Пальмира. Еще трое человек получили ранения. Представитель военного ведомства уточнил, что засаду устроил одиночный боевик ИГИЛ (ИГИЛ, ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация). Нападавший вступил в бой и был ликвидирован.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил ИГИЛ. «Последуют очень серьезные ответные меры», — заявил американский лидер.

