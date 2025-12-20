США начали операцию против ИГИЛ в Сирии

Глава Пентагона: США начали операцию Hawkeye Strike против ИГИЛ в Сирии

США начали операцию Hawkeye Strike по позициям «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в ответ на атаку на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры, которое произошло 13 декабря. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

Он отметил добавив, что «это не начало войны — это объявление мести». «Соединенные Штаты Америки под руководством президента [США Дональда] Трампа никогда не будут колебаться и не отступят, чтобы защитить наш народ», — написал глава ведомства.

Ранее США подняли в небо два истребителя F-16 после атаки на военных в Сирии.

До этого представитель Пентагона Шон Парнелл раскрыл подробности атаки на американских военнослужащих в Пальмире. Он сообщил, что засаду устроил одиночный боевик ИГИЛ.