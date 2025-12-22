Реклама

11:24, 22 декабря 2025Силовые структуры

У арестованного экс-мэра российского города отыскались незаконные миллионы

Экс-мэра Ростова-на-Дону Логвиненко заподозрили в получении взяток на ₽13 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Следователи возбудили новое уголовное дело против арестованного бывшего мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Об этом сообщает ТАСС.

Оперативники ФСБ нашли у экс-чиновника незаконные миллионы рублей. Ему вменили статью 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Посредниками в передаче денег считаются сотрудники администрации города, а взяткодателем является представитель группы коммерческих организаций.

Логвиненко, по данным следствия, незаконно получил 13 миллионов рублей. Он был задержан в конце октября по уголовному делу, возбужденному по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в 2020 году на посту главы города Логвиненко вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате он причинил бюджету ущерб, который превысил 47 миллионов рублей.

С санкции суда экс-мэр находится под стражей.

