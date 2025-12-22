Реклама

19:12, 22 декабря 2025

Участник беспорядков в российском аэропорту получил 7,5 года колонии

На Ставрополье осудили участника беспорядков в аэропорту Махачкалы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

На Ставрополье осудили участника беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, 29 октября 2023 года Салик Рамазанов в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля отказался выполнять законные требования сотрудников полиции и принял участие в массовых беспорядка, которые привели к насилию и уничтожению имущества.

Действия участников беспорядков привели к полной блокировке работы аэропорта, а также к уничтожению и порче имущества аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей.

Суд приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что охраннику российского аэропорта вынесли приговор за уничтоженный в теракте вертолет.

