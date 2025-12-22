Умер классик детской музыки Сергей Баневич

Известный композитор Сергей Баневич ушел из жизни в возрасте 84 лет

Известный композитор, классик детской музыки, Сергей Баневич ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Союз композиторов Санкт-Петербурга.

Баневич был заслуженным деятелем искусств России и кавалером ордена Дружбы.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85 году жизни скончался член Союза композиторов Санкт-Петербурга Сергей Петрович Баневич», — говорится в публикации во «ВКонтакте».

Информация о прощании будет известна позднее.

Ранее стало известно, что на 85-м году жизни умер советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке.