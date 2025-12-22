Умер певец Крис Ри. Он был одним из самых популярных артистов 1980-х. Его песни обожали в России

Известный певец и музыкант Кристофер Энтон Ри ушел из жизни в возрасте 74 лет. О смерти артиста сообщили его родственники. Музыку Ри обожали миллионы слушателей, среди которых были и культовые артисты, и простые работяги с улиц его родного Мидлсбро. Его талант, уникальный хриплый бас-баритон и визитная карточка — слайд-гитара — обрели популярность даже в СССР.

Крис Ри умер в окружении семьи

Вечером 22 декабря 2025 года родственники музыканта сообщили, что он «мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи».

Фото: United Archives / kpa / Imago stock&people / Globallookpress.com

О причинах смерти на данный момент ничего неизвестно, но в последнее время артист перенес целый ряд тяжелых заболеваний: перитонит, рак поджелудочной железы и диабет

В 2016 году у Ри случился инсульт, но даже после него он выпустил еще два альбома: Road Songs For Lovers и One Fine Day.

Крис Ри разогревал Queen и записывался с Игги Попом и Кейт Буш

Первый же сингл Криса Ри Fool (If You Think It's Over) ворвался на 12 строчку хит-парада Billboard Hot 100. Но настоящую славу ему принес хит Driving Home For Christmas, записанный в качестве эксперимента, но вскоре ставший культовым. Композиция каждое Рождество неизменно возвращается в чарты. В 1986 году Крис выступил на разогреве у легендарной группы Queen в Ирландии.

Суперзвездой Ри стал в конце 1980-х с выходом альбомов The Road to Hell 1989 года и Auberge 1991-го

Вскоре Ри позвали принять участие в записи сингла в защиту тропических лесов Spirit of the Forest. Тогда на одном треке встретились также Ринго Старр, Дэвид Гилмор, Кейт Буш, Игги Поп.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Одним из последних постов Криса в социальных сетях стало видео с машиной на заснеженной автомагистрали с подписью: «Еду домой на Рождество с тысячей воспоминаний» в качестве отсылки к одному из главных хитов артиста. До Рождества Ри не дожил всего несколько дней.

Крис Ри был популярен в России

Вышедший в 1987 году альбом On The Beach обрел широкую популярность в Советском Союзе

Альбом был перевыпущен фирмой «Мелодия» лишь спустя год после мирового релиза, уже после того, как стал хитом в ФРГ. В 1998 году певец впервые приехал в Россию, где собрал полный зал Кремлевского дворца. Спустя почти 20 лет он с аншлагом выступил в «Октябрьском» в Санкт-Петербурге.