Умные дома для котов появились в России

В России начали строить умные дома для котов за 1 млн рублей

В России появился стартап «КотДом», специализирующийся на строительстве умных домов для котов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе проекта.

Строительство такого дома обойдется в миллион рублей. За эту сумму питомец получит жилье с системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения, теплым полом, автоматизированными кормушкой и поилкой, а также дверьми, которые впускают только конкретное животное. Все системы в доме управляются единым программным обеспечением.

Автор идеи — инженер из Москвы Иван Ершов, который в период пандемии придумал и спроектировал первый котодом для своих 12 кошек. По его словам, каждый проект создается индивидуально под запрос клиента и изготавливается от полутора до двух месяцев.

